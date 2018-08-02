НБУ собирается продать на аукционе 100 млн долларов

"2 августа 2018 объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком иностранной валюты за гривну. Объем аукциона - до 100 млн долларов США", - говорится в сообщении НБУ.

Отметим, вероятнее всего Нацбанк проводит аукцион по продаже валюты для стабилизации курса гривны, которые начала падать около двух недель назад.

В НБУ причинами девальвации назвали перечисления компаниями дивидендов за границу, выход нерезидентами из ОВГЗ, значительные объемы возврата НДС, а также увеличение спроса на наличную валюту со стороны теневого аграрного сектора.

С целью сглаживания валютных колебаний, НБУ неоднократно выходил с валютными интервенциями - с 23 июля на рынке было продано 148 млн долларов.

Напомним, 31 июля НБУ продал на аукционе 28,1 млн долларов США.