НБУ собирается продать на аукционе 100 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Национальный банк объявил об аукционе по продаже валюты. Регулятор предлагает участникам рынка купить около 100 млн долларов, передает УНН со ссылкой на соответствующее сообщение Нацбанка.
"2 августа 2018 объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком иностранной валюты за гривну. Объем аукциона - до 100 млн долларов США", - говорится в сообщении НБУ.
Отметим, вероятнее всего Нацбанк проводит аукцион по продаже валюты для стабилизации курса гривны, которые начала падать около двух недель назад.
В НБУ причинами девальвации назвали перечисления компаниями дивидендов за границу, выход нерезидентами из ОВГЗ, значительные объемы возврата НДС, а также увеличение спроса на наличную валюту со стороны теневого аграрного сектора.
С целью сглаживания валютных колебаний, НБУ неоднократно выходил с валютными интервенциями - с 23 июля на рынке было продано 148 млн долларов.
Напомним, 31 июля НБУ продал на аукционе 28,1 млн долларов США.