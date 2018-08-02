НБУ збирається продати на аукціоні 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Національний банк оголосив про аукціон з продажу валюти. Регулятор пропонує учасникам ринку купити близько 100 млн доларів, передає УНН з посиланням на відповідне повідомлення Нацбанку.
“2 серпня 2018 року оголошено про проведення валютного аукціону з продажу Національним банком іноземної валюти за гривню. Обсяг аукціону — до 100 млн доларів США”, — сказано у повідомленні НБУ.
Зауважимо, найімовірніше Нацбанк проводить аукціон з продажу валюти для стабілізації курсу гривні, які почала падати близько двох тижнів тому.
У НБУ причинами девальвації назвали перерахування компаніями дивідендів за кордон, вихід нерезидентами з ОВДП, значні обсяги повернення ПДВ, а також збільшення попиту на готівкову валюту зі сторони тіньового аграрного сектору.
З метою згладжування валютних коливань, НБУ неодноразово виходив з валютними інтервенціями — з 23 липня на ринку було продано 148 млн доларів.
Нагадаємо, 31 липня НБУ продав на аукціоні 28,1 млн доларів США.