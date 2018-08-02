НБУ збирається продати на аукціоні 100 млн доларів

ukru
Ексклюзив
17:08 • 12634 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 37904 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 55385 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 72377 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 67614 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 106134 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 150380 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187698 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 276080 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166844 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
82 %
750 мм
Популярнi новини
В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

25 березня, 08:07 • 42959 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 115907 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 100400 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 85189 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 76868 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 72349 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 144516 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 276069 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 208553 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 236735 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 12203 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 28721 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 30522 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 33739 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 60434 перегляди
Актуальне
НБУ збирається продати на аукціоні 100 млн доларів

НБУ збирається продати на аукціоні 100 млн доларів

Київ • УНН

 • 11362 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Національний банк оголосив про аукціон з продажу валюти. Регулятор пропонує учасникам ринку купити близько 100 млн доларів, передає УНН з посиланням на відповідне повідомлення Нацбанку.

“2 серпня 2018 року оголошено про проведення валютного аукціону з продажу Національним банком іноземної валюти за гривню. Обсяг аукціону — до 100 млн доларів США”, — сказано у повідомленні НБУ.

Зауважимо, найімовірніше Нацбанк проводить аукціон з продажу валюти для стабілізації курсу гривні, які почала падати близько двох тижнів тому.

У НБУ причинами девальвації назвали перерахування компаніями дивідендів за кордон, вихід нерезидентами з ОВДП, значні обсяги повернення ПДВ, а також збільшення попиту на готівкову валюту зі сторони тіньового аграрного сектору.

З метою згладжування валютних коливань, НБУ неодноразово виходив з валютними інтервенціями — з 23 липня на ринку було продано 148 млн доларів.

Нагадаємо, 31 липня НБУ продав на аукціоні 28,1 млн доларів США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$279.12
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,937.90
S&P 500
$5,772.04
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,057.49
Ethereum
$2,068.65