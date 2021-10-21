НБУ сохранил учетную ставку на уровне 8,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%, не повышая ее. Соответствующее решение в четверг объявил во время брифинга председатель НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых", - отметил Шевченко.
Детали
Согласно базовому сценарию, для возвращения инфляции к цели 5% учетная ставка будет удерживаться на уровне не ниже 8,5% минимум до третьего квартала 2022 года, а не до второго квартала, как ожидалось в июле.
Отмечается, что это согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза.
В регуляторе заявили, что снижение учетной ставки в течение следующего года будет происходить более постепенно, чем прогнозировалось. Ожидается также, что ее уровень на конец 2022 года составит 7,5% по сравнению с 6,5% в предыдущем прогнозе.
Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить средства (рефинансирование) от центробанка, и влияет на процент, под который банки дают кредиты.
Напомним
В начале сентября этого года Национальный банк Украины на фоне инфляционного давления принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года. Как отметил председатель НБУ Шевченко, инфляция, как ожидается, замедлится к концу 2021 года.
В июле 2021 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8% - на фоне инфляционного давления.