НБУ зберіг облікову ставку на рівні 8,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5%, не підвищуючи її. Відповідне рішення у четвер оголосив під час брифінгу голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5% річних”, - наголосив Шевченко.
Деталі
Відповідно до базового сценарію, для повернення інфляції до цілі 5% облікова ставка утримуватиметься на рівні не нижче 8,5% щонайменше до ІІІ кварталу 2022 року, а не до ІІ кварталу, як очікувалося в липні.
Наголошується, що це узгоджується зі зниженням інфляції до цілі 5% наприкінці наступного року відповідно до базового сценарію оновленого макроекономічного прогнозу.
У регуляторі заявили, що зниження облікової ставки протягом наступного року відбуватиметься більш поступово, ніж прогнозувалося. Очікується також, що її рівень на кінець 2022 року становитиме 7,5% порівняно з 6,5% у попередньому прогнозі.
Облікова ставка визначає відсоток, під який банки можуть отримати кошти (рефінансування) від центробанку, і впливає на відсоток, під який банки дають кредити.
Нагадаємо
На початку вересня цього року Національний банк України на тлі інфляційного тиску ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 8,0% до 8,5% з 10 вересня 2021 року. Як зазначив голова НБУ Шевченко, інфляція, як очікується, сповільниться до кінця 2021 року.
У липні 2021 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 8% - на тлі інфляційного тиску.