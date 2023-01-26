НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Цитата

"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также продолжить повышение нормативов формирования банками обязательных резервов. Это будет способствовать дальнейшему росту привлекательности гривневых активов, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции", - указывают в регуляторе.

Детали

Национальный банк дополнительно повысил требования к обязательным резервам банков.

С 11 февраля на 5 п.п. увеличиваются нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам до востребования и средствам на текущих счетах юридических и физических лиц, а также по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций. В частности, с 5% до 10% – в национальной валюте и с 15% до 20% – в иностранной валюте.

Дополнительно с 11 марта будут повышены на 10 п.п. нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам до востребования и средствам на текущих счетах физических лиц как в национальной, так и в иностранной валютах. Однако на эту часть резервов не будет распространяться механизм покрытия бенчмарк-ОВДП.

"Обновленный прогноз предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25% как минимум до конца первого квартала 2024 года. Национальный банк готов при необходимости применять дальнейшие меры для избежания эмиссионного финансирования дефицита бюджета, повышения привлекательности гривневых активов, усиления устойчивости валютного рынка и формирования надлежащих предпосылок для смягчения административных ограничений", - говорится в сообщении.

В НБУ при этом указывают, что инфляция в последние месяцы стабилизировалась, хотя и остается на высоком уровне.

И что инфляция будет постепенно снижаться и оставаться управляемой "благодаря мерам Национального банка и правительства, а также поддержке международных партнеров".

"Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году", - сообщили в Нацбанке.

Также в НБУ отметили, что "восстановление экономики прервалось в результате российских терактов против энергетической инфраструктуры". "По мере снижения рисков безопасности Украина вернется к устойчивому экономическому росту в 2024-2025 годах", - указали в регуляторе.

Справочно

Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить средства (рефинансирование) от центробанка, и влияет на процент, под который банки дают кредиты.