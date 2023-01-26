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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Національний банк України повідомив, що зберіг облікову ставку на рівні 25%, пише УНН.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Цитата

"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також продовжити підвищення нормативів формування банками обов’язкових резервів. Це сприятиме подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції", - вказують у регуляторі.

Деталі 

Національний банк додатково підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків.

З 11 лютого на 5 в.п. збільшуються нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб, а також за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій. Зокрема, з 5% до 10% – у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті.

Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 в.п. нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах. Проте на цю частину резервів не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП. 

"Оновлений прогноз передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% щонайменше до кінця першого кварталу 2024 року. Національний банк готовий за потреби застосовувати подальші заходи для уникнення емісійного фінансування дефіциту бюджету, підвищення привабливості гривневих активів, посилення стійкості валютного ринку та формування належних передумов для пом’якшення адміністративних обмежень", - ідеться у повідомленні.

У НБУ при цьому вказують, що інфляція впродовж останніх місяців стабілізувалася, хоча й залишається на високому рівні.

І що інфляція поступово знижуватиметься та залишатиметься керованою "завдяки заходам Національного банку та уряду, а також підтримці міжнародних партнерів".

"Національний банк прогнозує сповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році", - повідомили у Нацбанку.

Також у НБУ зазначили, що "відновлення економіки перервалося внаслідок російських терактів проти енергетичної інфраструктури". "У міру зниження безпекових ризиків Україна повернеться до стійкого економічного зростання в 2024-2025 роках", - вказали у регуляторі.

Довідково

Облікова ставка визначає відсоток, під який банки можуть отримати кошти (рефінансування) від центробанку, і впливає на відсоток, під який банки дають кредити.

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