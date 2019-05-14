НБУ вводит в обращение памятную монету "Панас Саксаганский"

"Посвящена выдающемуся украинскому актеру, режиссеру, драматургу, педагогу, одному из корифеев украинского бытового театра - Саксаганскому (Тобилевичу) Афанасию Карповичу. За свою творческую жизнь Панас Карпович создал целую галерею сценических образов комедийного и драматического репертуара, которые стали классическими образцами актерской техники и мастерства перевоплощения: Копач ( "Сто тысяч" И. Карпенко-Карого), Голохвостый ( "За двумя зайцами" М. Старицкого), Карась ( "Запорожец за Дунаем" С. Гулак-Артемовского), Возный, Выборный ( "Наталка Полтавка" И. Котляревского) и многие другие", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что монета изготовлена из металла нейзильбер.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, под которым вертикальная надпись Украина, в центре - стилизованная композиция. На реверсе монеты изображен зеркальный абрис актера, в руке он держит маску с лицом, которая символизирует его талант перевоплощения; слева - театральный занавес; справа - годы его жизни 1859/1940 и надпись Панас Саксаганский.

Напомним, НБУ определил победителей первого этапа конкурса на лучшую монету 2018 года.