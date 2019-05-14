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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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7 марта, 15:45 • 93141 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100907 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124525 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112051 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138087 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144700 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130166 просмотра

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НБУ вводит в обращение памятную монету "Панас Саксаганский"

НБУ вводит в обращение памятную монету "Панас Саксаганский"

Киев  •  УНН

 • 7846 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Национальный банк Украины с сегодняшнего дня вводит в обращение памятную монету "Панас Саксаганский" номиналом 2 грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу банка.

"Посвящена выдающемуся украинскому актеру, режиссеру, драматургу, педагогу, одному из корифеев украинского бытового театра - Саксаганскому (Тобилевичу) Афанасию Карповичу. За свою творческую жизнь Панас Карпович создал целую галерею сценических образов комедийного и драматического репертуара, которые стали классическими образцами актерской техники и мастерства перевоплощения: Копач ( "Сто тысяч" И. Карпенко-Карого), Голохвостый ( "За двумя зайцами" М. Старицкого), Карась ( "Запорожец за Дунаем" С. Гулак-Артемовского), Возный, Выборный ( "Наталка Полтавка" И. Котляревского) и многие другие", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что монета изготовлена из металла нейзильбер.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, под которым вертикальная надпись Украина, в центре - стилизованная композиция. На реверсе монеты изображен зеркальный абрис актера, в руке он держит маску с лицом, которая символизирует его талант перевоплощения; слева - театральный занавес; справа - годы его жизни 1859/1940 и надпись Панас Саксаганский.

Напомним, НБУ определил победителей первого этапа конкурса на лучшую монету 2018 года.

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