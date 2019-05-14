НБУ вводить в обіг пам’ятну монету "Панас Саксаганський"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Національний банк України відсьогодні вводить в обіг пам’ятну монету "Панас Саксаганський" номіналом 2 грн, передає УНН з посиланням на прес-службу банку.
"Присвячена видатному українському актору, режисеру, драматургу, педагогу, одному з корифеїв українського побутового театру – Саксаганському (Тобілевичу) Панасу Карповичу. За своє творче життя Панас Карпович створив цілу галерею сценічних образів комедійного і драматичного репертуару, які стали класичними зразками акторської техніки й майстерності перевтілення: Копач (“Сто тисяч” І. Карпенка-Карого), Голохвостий (“За двома зайцями” М. Старицького), Карась (“Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського), Возний, Виборний (“Наталка Полтавка” І. Котляревського) та багато інших", - йдеться у повідомленні.
У НБУ зазначили, що монета виготовлена з металу нейзильбер.
На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, під яким вертикальний напис Україна, у центрі – стилізовану композицію. На реверсі монети зображено дзеркальний абрис актора, який у руці тримає маску з обличчям, що символізує його талант перевтілення; ліворуч – театральна завіса; праворуч – роки його життя 1859/1940 та напис Панас Саксаганський.
Нагадаємо, НБУ визначив переможців першого етапу конкурсу на кращу монету 2018 року.