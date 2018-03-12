НБУ ввел в обращение памятную монету "День украинского добровольца"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35251 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51085 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54639 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101293 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91824 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103584 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110600 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116972 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122459 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133860 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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НБУ ввел в обращение памятную монету "День украинского добровольца"

НБУ ввел в обращение памятную монету "День украинского добровольца"

Киев  •  УНН

 • 14427 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня Нацбанк ввел в обращение памятную монету специального выпуска “День украинской добровольца”, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“Национальный банк Украины сегодня ввел в обращение памятную монету специального выпуска ”День украинского добровольца“, - рассказали в Нацбанке.

Отмечается, что номинал монеты - 10 гривен, она изготовлена ​​из сплава на основе цинка с покрытием никелем, тираж — 1 миллион штук.

Как добавили в Нацбанке, эта монета продолжила серию “Вооруженные Силы Украины” и посвящена самоотверженности, мужеству и героизму защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины — участникам добровольческих формирований, которые стали гордостью украинского народа.

На аверсе монеты в центре размещена стилизованная композиция — над скрещенными мечами изображен Феникс как символ возрождения. На реверсе — на рельефном фоне изображена карта Украины с надписью “Кто, если не миˮ.

“Памятная монета является действительным платежным средством Украины и обязательна к приему без любых ограничений по ее номинальной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для переводов”, — обратили внимание в НБУ .

Приобрести монету можно в региональных отделениях НБУ и банках-дистрибьюторах ( “Ощадбанк”, “Укргазбанк”).

Напомним, первая памятная монета из серии “Вооруженные Силы Украины” “Защитникам Донецкого аэропорта” будет продаваться по номинальной стоимости 10 гривен.

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