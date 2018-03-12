НБУ ввел в обращение памятную монету "День украинского добровольца"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня Нацбанк ввел в обращение памятную монету специального выпуска “День украинской добровольца”, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.
“Национальный банк Украины сегодня ввел в обращение памятную монету специального выпуска ”День украинского добровольца“, - рассказали в Нацбанке.
Отмечается, что номинал монеты - 10 гривен, она изготовлена из сплава на основе цинка с покрытием никелем, тираж — 1 миллион штук.
Как добавили в Нацбанке, эта монета продолжила серию “Вооруженные Силы Украины” и посвящена самоотверженности, мужеству и героизму защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины — участникам добровольческих формирований, которые стали гордостью украинского народа.
На аверсе монеты в центре размещена стилизованная композиция — над скрещенными мечами изображен Феникс как символ возрождения. На реверсе — на рельефном фоне изображена карта Украины с надписью “Кто, если не миˮ.
“Памятная монета является действительным платежным средством Украины и обязательна к приему без любых ограничений по ее номинальной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для переводов”, — обратили внимание в НБУ .
Приобрести монету можно в региональных отделениях НБУ и банках-дистрибьюторах ( “Ощадбанк”, “Укргазбанк”).
Напомним, первая памятная монета из серии “Вооруженные Силы Украины” “Защитникам Донецкого аэропорта” будет продаваться по номинальной стоимости 10 гривен.