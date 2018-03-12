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НБУ ввів у обіг пам’ятну монету "День українського добровольця"

НБУ ввів у обіг пам’ятну монету "День українського добровольця"

Київ • УНН

 • 14428 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні Нацбанк увів у обіг пам’ятну монету спеціального випуску “День українського добровольця”, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.

“Національний банк України сьогодні ввів у обіг пам’ятну монету спеціального випуску “День українського добровольця”, — розповіли у Нацбанку.

Зазначається, що монета має номінал 10 гривень, її виготовлено зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем, тираж — 1 мільйон штук.

Як додали у Нацбанку, ця монета продовжила серію “Збройні Сили України” та присвячена самовідданості, мужності й героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України — учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

На аверсі монети у центрі розміщено стилізовану композицію — над схрещеними мечами зображено Фенікса як символ відродження. На реверсі — на рельєфному тлі зображено карту України з написом “Хто, якщо не миˮ.

“Пам’ятна монета є дійсним платіжним засобом України та обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів”, — звернули увагу в НБУ.

Придбати монету у регіональних відділах НБУ та банках-дистриб’юторах (“Ощадбанк”, “Укргазбанк”).

Нагадаємо, перша пам'ятно монета із серії “Збройні Сили України” “Захисникам Донецького аеропорту” продаватиметься за її номінальною вартістю 10 гривень.

Українські Національні Новини

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