НБУ ввів у обіг пам’ятну монету "День українського добровольця"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні Нацбанк увів у обіг пам’ятну монету спеціального випуску “День українського добровольця”, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“Національний банк України сьогодні ввів у обіг пам’ятну монету спеціального випуску “День українського добровольця”, — розповіли у Нацбанку.
Зазначається, що монета має номінал 10 гривень, її виготовлено зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем, тираж — 1 мільйон штук.
Як додали у Нацбанку, ця монета продовжила серію “Збройні Сили України” та присвячена самовідданості, мужності й героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України — учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.
На аверсі монети у центрі розміщено стилізовану композицію — над схрещеними мечами зображено Фенікса як символ відродження. На реверсі — на рельєфному тлі зображено карту України з написом “Хто, якщо не миˮ.
“Пам’ятна монета є дійсним платіжним засобом України та обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів”, — звернули увагу в НБУ.
Придбати монету у регіональних відділах НБУ та банках-дистриб’юторах (“Ощадбанк”, “Укргазбанк”).
Нагадаємо, перша пам'ятно монета із серії “Збройні Сили України” “Захисникам Донецького аеропорту” продаватиметься за її номінальною вартістю 10 гривень.