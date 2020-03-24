НБУ впервые за последние несколько недель не проводил интервенции по продаже валюты

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71926 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 85021 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98059 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95290 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106295 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91764 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103503 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106114 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131127 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
НБУ впервые за последние несколько недель не проводил интервенции по продаже валюты

НБУ впервые за последние несколько недель не проводил интервенции по продаже валюты

Киев  •  УНН

 • 13746 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Впервые за период в последние несколько недель Национальному банку Украины не пришлось проводить интервенции по продаже валюты. Об этом сообщает пресс служба НБУ, передает УНН.

“Впервые за последние несколько недель Национальном банке не пришлось проводить интервенции по продаже валюты. Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн за доллар США”, — говорится в сообщении.

“Еще одна хорошая новость — в ближайшие дни банки смогут пополнить свои кассы наличным долларом. Партии банкнот должен вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную”, — добавили в пресс-центре НБУ.

“Сохраняем веру в позитивные новости — как постепенное обуздание коронавируса в мире, так и заключение новой программы с МВФ, что будет сигналом о продолжении реформ в Украине”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, в НБУ объяснили, какие предприятия получат кредитные каникулы.

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