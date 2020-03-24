НБУ впервые за последние несколько недель не проводил интервенции по продаже валюты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Впервые за период в последние несколько недель Национальному банку Украины не пришлось проводить интервенции по продаже валюты. Об этом сообщает пресс служба НБУ, передает УНН.
“Впервые за последние несколько недель Национальном банке не пришлось проводить интервенции по продаже валюты. Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн за доллар США”, — говорится в сообщении.
“Еще одна хорошая новость — в ближайшие дни банки смогут пополнить свои кассы наличным долларом. Партии банкнот должен вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную”, — добавили в пресс-центре НБУ.
“Сохраняем веру в позитивные новости — как постепенное обуздание коронавируса в мире, так и заключение новой программы с МВФ, что будет сигналом о продолжении реформ в Украине”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, в НБУ объяснили, какие предприятия получат кредитные каникулы.