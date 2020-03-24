НБУ вперше за останні декілька тижнів не проводив інтервенції з продажу валюти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Вперше за період у останні декілька тижнів Національному банку України не довелося проводити інтервенції з продажу валюти. Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає УНН.
“Вперше за останні декілька тижнів Національному банку не довелося проводити інтервенції з продажу валюти. Міжбанківський ринок балансувався без нашої участі. Котирування знаходилися переважно в діапазоні 27,7-28 грн за долар США”, — йдеться у повідомленні.
“Ще одна добра новина — найближчими днями банки зможуть поповнити свої каси готівковим доларом. Партія банкнот має незабаром надійти до України, після чого Національний банк проведе чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову”, — додали у пресцентрі НБУ.
“Зберігаємо віру в позитивні новини — як поступове приборкання коронавірусу в світі, так і укладення нової програми з МВФ, яка буде сигналом про продовження реформ в Україні”, — резюмували у повідомленні.
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