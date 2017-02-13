НБУ признал наличие записей телефонных разговоров Е.Рожковой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Национальном банке Украины прокомментировали намерения НАБУ открыть уголовное производство относительно записей телефонных разговоров заместителя Председателя НБУ Екатерины Рожковой, сообщает УНН.
Из официального пресс-релиза ведомства следует, что НБУ не ставит под сомнение наличие записей телефонных разговоров Е.Рожковой. Вместе с тем, обещает содействовать следствию в установленные событий, предшествовавших их публикации.
"Надеемся, что НАБУ установит происхождение этих записей, а также заинтересованных лиц в их обнародовании. Как уже неоднократно отмечалось, НБУ будет способствовать проведению следственных действий и оказывать соответствующую информацию для всестороннего и объективного расследования при открытии подобного производства, в том числе о событиях, которые предшествовали публикации записей телефонных разговоров Екатерины Рожковой ", - заявили в НБУ.
Напомним, директор НАБУ А.Сытник заявил об открытии уголовного производства относительно записей телефонных разговоров заместителя председателя Нацбанка Е. Рожковой.
Он не исключил, что данное уголовное производство будет объединено с уголовным производством по факту злоупотреблений председателя НБУ Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов, которое сейчас расследуется прокуратурой.
Напомним, 9 ноября 2016 года в СМИ появились аудиозаписи разговоров якобы замглавы НБУ Екатерины Рожковой с советником председателя правления "Платинум Банка" Дмитрием Зинковым и бизнесменом Борисом Кауфманом по лоббированию интересов упомянутого банка. Якобы именно они добивались банкротства "Банка Михайловский".
До должности в НБУ Е.Рожкова руководила "Платинум Банком", который принадлежит бизнесмену Борису Кауфману. Весной 2016 года у "Платинум банка" была острая потребность в докапитализации, поэтому по версии экспертов, Е.Рожкова решила помочь "Платинум банку" докапитализироваться за счет кредитного портфеля банка "Михайловский" .