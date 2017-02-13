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НБУ визнав наявність записів телефонних розмов К.Рожкової

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Національному банку України прокоментували наміри НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо записів телефонних розмов заступника Голови НБУ Катерини Рожкової, повідомляє УНН.

НБУ визнав наявність записів телефонних розмов К.Рожкової

З офіційного прес-релізу відомства слідує, що НБУ не ставить під сумнів наявність записів телефонних розмов К.Рожкової. Разом з тим, обіцяє сприяти слідству у встановлені подій, що передували їх публікації.

“Сподіваємося, що НАБУ встановить походження цих записів, а також зацікавлених осіб в їх оприлюдненні. Як уже неодноразово наголошувалось, НБУ сприятиме проведенню слідчих дій та надаватиме відповідну інформацію для всебічного та об’єктивного розслідування у разі відкриття подібного провадження, у тому числі щодо подій, які передували публікації записів телефонних розмов Катерини Рожкової”, - заявили в НБУ.

Нагадаємо, директор НАБУ А.Ситник заявив про відкриття кримінального провадження щодо записів телефонних розмов заступника голови Нацбанку К. Рожкової.

Він не виключив, що дане кримінальне провадження буде об’єднане з кримінальним провадженням за фактом зловживань голови НБУ Валерії Гонтарєвої та Фонду гарантування вкладів, яке наразі розслідується прокуратурою.

Нагадаємо, 9 листопада 2016 року у ЗМІ з’явилися аудіозаписи розмов нібито заступниці голови НБУ Катерини Рожкової з радником голови правління "Платинум-Банку" Дмитром Зіньковим та бізнесменом Борисом Кауфманом щодо лобіювання інтересів згаданого банку. Нібито саме вони домагалися банкрутства "Банку Михайлівський".

До посади в НБУ К.Рожкова керувала “Платинум банком”, який належить бізнесмену Борису Кауфману. Навесні 2016 року у “Платинум банку” була гостра потреба у докапіталізації, тому за версією експертів, К.Рожкова вирішила допомогти “Платинум банку” докапіталізуватися за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”.

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