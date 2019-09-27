НБУ: украинцы ежегодно переводят из-за границы более 13 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украинские трудовые мигранты в год переводят домой около 13-14 миллиардов в валюте. Об этом сообщил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари в интервью 7 канала, передает УНН.
"Реальная сумма, это 13-14 миллиардов долларов. Нельзя сказать точно, даже для НБУ. Это часть денег, которая проходит через банковскую систему, которую можно увидеть и подсчитать. Другая часть провозится наличными", - сказал Эмал Бахтари.
Существует обмен данными НБУ с центральными банками в других странах. Представители последних, по словам чиновника НБУ, сообщают, сколько у них официально трудоустроено украинцев. Таким образом, проводится оценка, и цифры приблизительные.
Он уточнил, что никаких ограничений на вход валюты из-за границы нет, на выход также почти нет. В последние несколько лет динамика переводов увеличивалась, впрочем, за последний год она замедлилась. Эмал Бахтари не видит перспективы роста динамики в дальнейшем, ведь, по его мнению, "все, кто хотел выехать на заработки - уже выехал" из Украины.
Напомним, за 2018 год украинские трудовые мигранты переслали в Украину почти 11 млрд долларов.
Как сообщал УНН, в НБУ объяснили причины укрепления гривны и перспективы влияния на курс валют прекращения транзита газа в Украину из РФ.