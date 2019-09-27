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НБУ: українці щорічно переказують з-за кордону понад 13 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Українські заробітчани на рік переказують додому близько 13-14 мільярдів у валюті. Про це повідомив керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі в інтерв'ю 7 каналу, передає УНН.

НБУ: українці щорічно переказують з-за кордону понад 13 млрд доларів

"Реальна сума, це 13-14 мільярдів доларів. Не можна сказати точно, навіть для НБУ. Це частина грошей, яка проходить через банківську систему, яку можна побачити і обрахувати. Інша частина провозиться готівкою", - сказав Емал Бахтарі.

Існує обмін даними НБУ з центральними банками в інших країнах. Представники останніх, за словами посадовця НБУ, повідомляють, скільки у них офіційно працевлаштовано українців. Таким чином, проводиться оцінка, та цифри приблизні.

Він уточнив, що жодних обмежень на вхід валюти з-за кордону немає, на вихід також майже немає. В останні кілька років динаміка переказів збільшувалася, утім, за останній рік вона сповільнилася. Емал Бахтарі не бачить перспективи росту динаміки надалі, адже, на його думку, "всі, хто хотів виїхати на заробітки – вже виїхав" з України.

Нагадаємо, за 2018 рік українські заробітчани переслали в Україну майже 11 млрд доларів.

Як повідомляв УНН, у НБУ пояснили причини зміцнення гривні та перспективи впливу на курс валют припинення транзиту газу до України з РФ.

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