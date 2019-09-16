НБУ: потребительские настроения украинцев на рекордно высоких уровнях
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Потребительские настроения в Украине находятся на рекордно высоких уровнях, и на фоне устойчивого роста потребления и высоких темпов роста реальной заработной платы сохраняется существенное проинфляционное давление. Об этом шла речь на заседании членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины относительно уровня учетной ставки 4 сентября, итоги которого сегодня обнародовала пресс-служба регулятора, передает УНН.
"Члены КМП по-прежнему ожидают, что снижение инфляции до цели 5% будет продолжаться", - указали в НБУ.
Так, по мнению членов КМП, макроэкономические факторы, которые наблюдались с момента предыдущего заседания КМП, являются взаимно уравновешивающими для прогноза инфляции.
"В частности, сохраняется существенное проинфляционное давление со стороны высоких темпов роста реальной заработной платы и устойчивого роста потребления. Потребительские настроения находятся на рекордно высоких уровнях. Отсутствуют выразительные сигналы относительно замедления процессов роста заработных плат и потребительского спроса. При этом укрепление гривны и снижение цен на нефть и газ могут иметь больший дезинфляционный эффект, чем предусматривает июльский макроэкономический прогноз", - отметили в Нацбанке.
Инфляционные и девальвационные ожидания населения и бизнеса, как считают члены КМП, также могут постепенно улучшаться, учитывая снижение внутриполитических рисков, в частности благодаря завершению политического цикла, быстрому формированию нового правительства и возобновлению переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества.
"Учитывая сбалансированность рисков, члены КМП поддержали продолжение цикла смягчения монетарной политики в сентябре и снижение учетной ставки на 50 б.п. согласно прогнозной траектории", - добавили в регуляторе.
Напомним, в сентябре НБУ снизил учетную ставку до 16,5%.