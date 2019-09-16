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НБУ: споживчі настрої українців на рекордно високих рівнях

НБУ: споживчі настрої українців на рекордно високих рівнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Споживчі настрої в Україні перебувають на рекордно високих рівнях, і на фоні стійкого зростання споживання та високих темпів підвищення реальної заробітної плати зберігається суттєвий проінфляційний тиск. Про це йшлося на засіданні членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України щодо рівня облікової ставки 4 вересня, підсумки якого сьогодні оприлюднила пресслужба регулятора, передає УНН.

"Члени КМП, як і раніше, очікують, що зниження інфляції до цілі 5% триватиме і надалі", - вказали у НБУ.

Так, на думку членів КМП, макроекономічні чинники, що спостерігалися з часу попереднього засідання КМП, є взаємно врівноважуючими для прогнозу інфляції.

"Зокрема, зберігається суттєвий проінфляційний тиск з боку високих темпів підвищення реальної заробітної плати та стійкого зростання споживання. Споживчі настрої знаходяться на рекордно високих рівнях. Відсутні виразні сигнали щодо сповільнення процесів зростання заробітних плат і споживчого попиту. Натомість зміцнення гривні та зниження цін на нафту і газ можуть мати більший дезінфляційний ефект, ніж передбачає липневий макроекономічний прогноз", - зазначили у Нацбанку.

Інфляційні та девальваційні очікування населення та бізнесу, як вважають члени КМП, також можуть поступово поліпшуватись з огляду на зниження внутрішньополітичних ризиків, зокрема завдяки завершенню політичного циклу, швидкому формуванню нового уряду та відновленню перемовин з МВФ щодо нової програми співпраці.

"Враховуючи збалансованість ризиків, члени КМП підтримали продовження циклу пом’якшення монетарної політики у вересні та зниження облікової ставки на 50 б.п. згідно з прогнозною траєкторією", - додали у регуляторі.

Нагадаємо, у вересні НБУ знизив облікову ставку до 16,5%.

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