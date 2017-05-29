НБУ разъяснил ситуацию относительно банкноты в одну тысячу гривен

"Национальный банк Украины постоянно работает над вопросами оптимизации номинального ряда банкнот, внимательно изучает потребности общества и экономики по достаточности тех или иных денежных знаков. Этот вопрос зависит от многих факторов, таких как размер денежных доходов населения, уровень потребительских цен, степень использования в обращении имеющейся банкноты высокого номинала, уровень развития безналичных расчетов и др. Однако информация о банкнотах Украины новых образцов до официального сообщения Национального банка Украины о них является государственной тайной", - говорится в сообщении.

При этом в НБУ добавили, что "только после решения Правления Национального банка Украины о введении в обращение банкнот Украины новых образцов, Национальный банк в соответствии с законодательством будет официально сообщать об этом".

Как сообщал УНН, источник в НБУ рассказал, что банкноту номиналом тысяча гривен уже напечатали.