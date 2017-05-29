НБУ роз'яснив ситуацію щодо банкноти в одну тисячу гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Національний банк України постійно працює над оптимізацією номінального ряду банкнот, вивчає потреби суспільства та економіки щодо достатності тих чи інших грошових знаків. Таке роз'яснення оприлюднила у Facebook прес-служба регулятора щодо інформації про надруковану банкнота номіналом 1000 гривень, передає УНН.
"Національний банк України постійно працює над питаннями оптимізації номінального ряду банкнот, уважно вивчає потреби суспільства та економіки щодо достатності тих чи інших грошових знаків. Це питання залежить від багатьох чинників, таких як розмір грошових доходів населення, рівень споживчих цін, ступінь використання в обігу наявної банкноти найвищого номіналу, рівень розвитку безготівкових розрахунків тощо. Проте інформація про банкноти України нових зразків до офіційного повідомлення Національного банку України про них є державною таємницею", - йдеться у повідомленні.
При цьому в НБУ додали, що "лише після рішення Правління Національного банку України про введення в обіг банкнот України нових зразків, Національний банк відповідно до законодавства офіційно повідомлятиме про це".
Як повідомляв УНН, джерело у НБУ розповіло, що банкноту номіналом одна тисяча гривень вже надрукували.