НБУ распределил банки на три группы по капиталу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Правление Национального банка Украины определило новые критерии распределения банков на отдельные группы на 2017 год. Об этом говорится в решении правления НБУ от 10 февраля 2017 № 76-рш, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В частности, как говорится в решении, НБУ распределило банки на три группы: банки с государственной долей, где государство имеет более 75% уставного капитала банка, банки иностранных банковских групп и банки с частным капиталом.
В регуляторе считают, такое распределение Национальный банк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины, но группировка не будет применяться для надзорных целей.
Напомним, НБУ смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.