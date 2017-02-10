НБУ распределил банки на три группы по капиталу

В частности, как говорится в решении, НБУ распределило банки на три группы: банки с государственной долей, где государство имеет более 75% уставного капитала банка, банки иностранных банковских групп и банки с частным капиталом.

В регуляторе считают, такое распределение Национальный банк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины, но группировка не будет применяться для надзорных целей.

Напомним, НБУ смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.