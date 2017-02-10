НБУ розподілив банки на три групи за капіталом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Правління Національного банку України визначило нові критерії розподілу банків на окремі групи на 2017 рік. Про це йдеться в рішенні правління НБУ від 10 лютого 2017 року № 76-рш, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
Зокрема, як ідеться в рішенні, НБУ розподілило банки на три групи: банки з державною часткою, де держава має понад 75% статутного капіталу банку, банки іноземних банківських груп та банки з приватним капіталом.
У регуляторі вважають, такий розподіл Національний банк використовуватиме виключно для представлення результатів діяльності банківської системи України, але групування не буде застосовуватися для наглядових цілей.
Нагадаємо, НБУ пом’якшив вимоги щодо купівлі банками іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.