НБУ прогноз дефицита был увеличен до 2,5 млрд долл. в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Прогноз дефицита текущего счета был увеличен до 2,5 млрд долл. в 2016 году, 2,9 млрд долл. в 2017 году и 2,8 млрд долл. в 2018 году. Об этом говорится в "инфляционном отчете" НБУ (октябрь 2016 года), передает УНН.
"Этот показатель будет больше, чем ожидалось ранее, во-первых, из-за упомянутого ухудшения условий торговли. Во-вторых, из-за более быстрого восстановление инвестиционного спроса на импортную продукцию, в частности на машины и оборудование", - говорится в сообщении.
В НБУ также отметили, что "инфляционный отчет" отражает видение Национального банка относительно текущего и будущего состояния экономики Украины с акцентом на инфляционное развитие, является основой решений по монетарной политике. Национальный банк Украины публикует отчет ежеквартально, начиная с апреля 2015 года.