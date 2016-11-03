НБУ прогноз дефицита был увеличен до 2,5 млрд долл. в 2016 году

"Этот показатель будет больше, чем ожидалось ранее, во-первых, из-за упомянутого ухудшения условий торговли. Во-вторых, из-за более быстрого восстановление инвестиционного спроса на импортную продукцию, в частности на машины и оборудование", - говорится в сообщении.

В НБУ также отметили, что "инфляционный отчет" отражает видение Национального банка относительно текущего и будущего состояния экономики Украины с акцентом на инфляционное развитие, является основой решений по монетарной политике. Национальный банк Украины публикует отчет ежеквартально, начиная с апреля 2015 года.