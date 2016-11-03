НБУ: прогноз дефіциту було збільшено до 2,5 млрд дол. у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прогноз дефіциту поточного рахунку було збільшено до 2,5 млрд дол. у 2016 році, 2,9 млрд дол. в 2017 році та 2,8 млрд дол. у 2018 році. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ (жовтень 2016 року), передає УНН.
“Цей показник буде більшим, ніж очікувалося раніше, по-перше, через згадане погіршення умов торгівлі. По-друге, через більш швидке відновлення інвестиційного попиту на імпортну продукцію, зокрема на машини та обладнання”, — йдеться у повідомленні.
У НБУ також відзначили, що “Інфляційний звіт” відображає бачення Національного банку щодо поточного та майбутнього стану економіки України з акцентом на інфляційному розвитку, що є основою рішень з монетарної політики. Національний банк України публікує звіт щокварталу, починаючи з квітня 2015 року.