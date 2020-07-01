НБУ представит на обсуждение проекты законов для регуляции сегментов небанковского финсектора
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Национальный банк Украины планирует вскоре предоставить для публичного обсуждения проекты законов, которые регулируют каждый из сегментов небанковского финансового сектора. Об этом рассказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время пресконцеренции, передает корреспондент УНН.
"Как мы будем нарабатывать новое регулирование. Сейчас мы опубликовали шесть секторальных белых книг по небанковскому финансовому рынку. Это концептуальный взгляд регулятора. Мы уже получили очень много обратной связи, учитываем предложения, которые мы получаем от рынка, и совсем скоро будем готовы предоставить на публичное обсуждение проекты законов, которые регулируют каждый из сегментов небанковского финансового сектора", - сказала Екатерина Рожкова.
Она отметила, что работать над новым законодательством будут вместе с рынком и экспертами.
Напомним, НБУ стал регулятором большинства небанковских финансовых учреждений.