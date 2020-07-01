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НБУ представить на обговорення проекти законів для регуляції сегментів небанківського фінсектору

НБУ представить на обговорення проекти законів для регуляції сегментів небанківського фінсектору

Київ • УНН

 • 10326 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Національний банк України планує невдовзі надати для публічного обговорення проекти законів, які регулюють кожен з сегментів небанківського фінансового сектору. Про це розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час пресконцеренції, передає кореспондент УНН.

“Як ми будемо напрацьовувати нове регулювання. Наразі ми опублікували шість секторальних білих книг по небанківському фінансовому ринку. Це концептуальний погляд регулятора. Ми вже отримали дуже багато зворотного зв'язку, враховуємо пропозиції, які ми отримуємо від ринку, і зовсім скоро будемо готові надати на публічне обговорення проекти законів, які регулюють кожен з сегментів небанківського фінансового сектору”, - сказала Катерина Рожкова.

Вона зазначила, що працювати над новим законодавством будуть разом з ринком та експертами.

Нагадаємо, НБУ став регулятором більшості небанківських фінансових установ.

Українські Національні Новини

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