НБУ ослабил гривну по отношению к доллару и евро
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс доллара на 9 копеек до 27,09 грн за доллар, евро на 12 копеек до 30,63 гривен за евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Официальный курс доллара на 14 февраля установлен на таком уровне:
2709,2791 гривны за 100 долларов (+8,5297 грн).
При этом курс доллара на 13 февраля составляет 2700,7494 гривен за 100 долларов.
Официальный курс евро на 14 февраля установлено на таком уровне:
3062,84 гривны за 100 евро (+12,0735 грн).
При этом курс евро на 13 февраля составляет 3050,7665 гривны за 100 евро.
Напомним, в первой декаде февраля отмечалось заметное укрепление курса гривны, что произошло, в основном, благодаря торможению с повышением ставок основными центробанками мира и сравнительно низким ценам на энергоносители. Поводы же для оптимизма относительно курса гривны во второй половине года стоит искать в успешном продолжении сотрудничества с МВФ.