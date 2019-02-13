НБУ ослабил гривну по отношению к доллару и евро

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 68311 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 91214 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 132691 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131807 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130693 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125481 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162257 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117862 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141451 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145294 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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НБУ ослабил гривну по отношению к доллару и евро

НБУ ослабил гривну по отношению к доллару и евро

Киев  •  УНН

 • 11283 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс доллара на 9 копеек до 27,09 грн за доллар, евро на 12 копеек до 30,63 гривен за евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Официальный курс доллара на 14 февраля установлен на таком уровне:

2709,2791 гривны за 100 долларов (+8,5297 грн).

При этом курс доллара на 13 февраля составляет 2700,7494 гривен за 100 долларов.

Официальный курс евро на 14 февраля установлено на таком уровне:

3062,84 гривны за 100 евро (+12,0735 грн).

При этом курс евро на 13 февраля составляет 3050,7665 гривны за 100 евро.

Напомним, в первой декаде февраля отмечалось заметное укрепление курса гривны, что произошло, в основном, благодаря торможению с повышением ставок основными центробанками мира и сравнительно низким ценам на энергоносители. Поводы же для оптимизма относительно курса гривны во второй половине года стоит искать в успешном продолжении сотрудничества с МВФ.

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