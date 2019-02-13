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НБУ послабив гривню щодо долара і євро

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Національний банк України (НБУ) на 14 лютого порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс долара на 9 копійок до 27,09 грн за долар, євро на 12 копійок до 30,63 гривень за євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Офіційний курс долара на 14 лютого встановлено на такому рівні:

2709,2791 гривні за 100 доларів (+8,5297 грн).

При цьому курс долара на 13 лютого становить 2700,7494 гривень за 100 доларів.

Офіційний курс євро на 14 лютого встановлено на такому рівні:

3062,84 гривні за 100 євро (+12,0735 грн).

При цьому курс євро на 13 лютого становить 3050,7665 гривні за 100 євро.

Нагадаємо, у першій декаді лютого відзначалося помітне зміцнення курсу гривні, що сталося, в основному, завдяки гальмуванню з підвищенням ставок основними центробанками світу і порівняно низьким цінам на енергоносії. Приводи ж для оптимізму щодо курсу гривні в другій половині року варто шукати в успішному продовженні співпраці з МВФ.

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