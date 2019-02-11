НБУ ослабил гривну по отношению к доллару и евро
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс доллара на 16 копеек до 27,05 грн за доллар, евро на 7 копеек до 30,59 гривен за евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Официальный курс доллара на 12 февраля установлен на таком уровне:
2705,7716 гривны за 100 долларов (+15,7723 грн).
При этом курс доллара на 11 февраля составляет 2689,9993 гривен за 100 долларов.
Официальный курс евро на 12 февраля установлено на таком уровне:
3059,9571 гривны за 100 евро (+7,8839 грн).
При этом курс евро на 11 февраля составляет 3052,0732 гривны за 100 евро.
Напомним, в первой декаде февраля отмечалось заметное укрепление курса гривны, что произошло, в основном, благодаря торможению с повышением ставок основными центробанками мира и сравнительно низким ценам на энергоносители. Поводы для оптимизма относительно курса гривны во второй половине года стоит искать в успешном продолжении сотрудничества с МВФ.