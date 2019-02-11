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НБУ послабив гривню щодо долара і євро

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Національний банк України (НБУ) на 12 лютого порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс долара на 16 копійок до 27,05 грн за доллар, євро на 7 копійок до 30,59 гривень за євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Офіційний курс долара на 12 лютого встановлено на такому рівні:

2705,7716 гривні за 100 доларів (+15,7723 грн).

При цьому курс долара на 11 лютого становить 2689,9993 гривень за 100 доларів.
Офіційний курс євро на 12 лютого встановлено на такому рівні:

3059,9571 гривні за 100 євро (+7,8839 грн).

При цьому курс євро на 11 лютого становить 3052,0732 гривні за 100 євро.

Нагадаємо, у першій декаді лютого відзначалося помітне зміцнення курсу гривні, що сталося, в основному, завдяки гальмуванню з підвищенням ставок основними центробанками світу і порівняно низьким цінам на енергоносії. Приводи ж для оптимізму щодо курсу гривні в другій половині року варто шукати в успішному продовженні співпраці з МВФ. 

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