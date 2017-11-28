НБУ ужесточит контроль банков: "кризисное" постановление отменено
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Решением Национального банка Украины отменено действие постановления № 129 "О некоторых вопросах деятельности банков", которое запрещало применять к банкам меры воздействия за нарушения экономических нормативов. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.
Отмечается, что документ был принят в феврале 2015 года в связи экономическим кризисом и девальвацией гривны.
"Постановление № 129 приняли в связи с негативным влиянием на работу банков существенных факторов шокового характера – резкое ухудшение экономической ситуации, значительная девальвация национальной валюты, события в Крыму и на Востоке", – уточнили в НБУ.
На сегодня же, как добавили в НБУ, банки уже идентифицировали негативные последствия кризиса и учли их в планах по стабилизации показателей. Кроме того, в банковском секторе отмечаются положительные изменения.
"К примеру, за девять месяцев 2017 года чистая прибыль банковской системы составила 1,41 млрд грн после уплаты налогов", - сказано в сообщении регулятора.
При этом в Нацбанке обратили внимание на то, что для банков, которые продолжают стабилизацию показателей в рамках планов, составленных согласно этому же постановлению, запрет на применение мер воздействия продлевается до 1 января 2019 года.
Напомним, с целью повышения прозрачности деятельности НБУ на межбанковском валютном рынке регулятор будет публиковать результаты валютных интервенций в форме RFQ каждую неделю.