НБУ посилить контроль банків: "кризову" постанову скасовано
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Рішенням Національного банку України скасовано дію постанови № 129 "Про деякі питання діяльності банків", яка забороняла застосовувати до банків заходи впливу за порушення економічних нормативів. Про це повідомили в НБУ, передає УНН.
Відзначається, що документ був прийнятий в лютому 2015 року у зв'язку економічною кризою і девальвацією гривні.
"Постанову №129 прийняли в зв'язку з негативним впливом на роботу банків істотних факторів шокового характеру - різке погіршення економічної ситуації, значна девальвація національної валюти, події в Криму і на Сході", - уточнили в НБУ.
На сьогодні ж, як додали в НБУ, банки вже ідентифікували негативні наслідки кризи і врахували їх у планах щодо стабілізації показників. Крім того, в банківському секторі відзначаються позитивні зміни.
"Наприклад, за дев'ять місяців 2017 року чистий прибуток банківської системи становив 1,41 млрд грн після сплати податків", - сказано в повідомленні регулятора.
При цьому в Нацбанку звернули увагу на те, що для банків, які продовжують стабілізацію показників в рамках планів, складених відповідно до цієї ж постанови, заборона на застосування заходів впливу продовжується до 1 січня 2019 року.
Нагадаємо, з метою підвищення прозорості діяльності НБУ на міжбанківському валютному ринку регулятор буде публікувати результати валютних інтервенцій у формі RFQ щотижня.