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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43418 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103902 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125776 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133207 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169685 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153579 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141275 просмотра

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НБУ показал новые 20 грн: банкноты введут в оборот уже в сентябре

НБУ показал новые 20 грн: банкноты введут в оборот уже в сентябре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Осенью, 25 сентября 2018 года, в наличном обороте появится новая банкнота номиналом 20 грн. Об этом во время презентации новой 20-гривневой банкноты образца 2018 года сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент УНН.

"Национальный банк обновил дизайн и усовершенствовал систему защиты банкноты номиналом 20 гривен. Новая банкнота будет введена в оборот 25 сентября 2018 года", - сказал Зайвенко.

Как уточнил он, обновленная банкнота является законным платежным средством на территории Украины. НБУ планирует изготовить и ввести в оборот около 5 млн штук обновленных банкнот. Гражданам не придется обменивать старые банкноты на новые. Банкноты образца 2003 года и 2018 годов будут находиться в обращении одновременно. Новые банкноты постепенно будут замещать старые. НБУ заменять старые и изношенные банкноты образца 2003 года новыми.

По словам Зайвенко, по состоянию на начало июля количество банкнот номиналом 20 гривен в обороте составила почти 127 млн ​​штук (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обороте).

Как сообщал УНН, 27 апреля Национальный банк Украины ввел в оборот монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны .

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