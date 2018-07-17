НБУ показав нові 20 грн: банкноти з'являться в обігу вже у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Восени, 25 вересня 2018 року, в готівковому обігу з'явиться нова банкнота номіналом 20 грн. Про це під час презентації нової 20-гривневої банкноти зразка 2018 року повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент УНН.
"Національний банк оновив дизайн та удосконалив систему захисту банкноти номіналом 20 гривень. Нову банкноту буде введено в обіг 25 вересня 2018 року", - сказав Зайвенко.
Як уточнив він, оновлена банкнота є законним платіжним засобом на території України. НБУ планує виготовити та ввести в обіг близько 5 млн штук оновлених банкнот. Громадянам не доведеться обмінювати старі банкноти на нові. Банкноти зразка 2003 року та 2018 років перебуватимуть у обігу одночасно. Нові банкноти поступово заміщуватимуть старі. НБУ замінюватиме старі та зношені банкноти зразка 2003 року новими.
За словами Зайвенка, станом на початок липня кількість банкнот номіналом 20 гривень в обігу становила майже 127 млн штук (близько 4,4% від загальної кількості банкнот у готівковому обігу).
Як повідомляв УНН, 27 квітня Національний банк України ввів у обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні.