НБУ планирует в 2021 году проверки в 43 банках
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальный банк Украины запланировал в 2021 году провести инспекционные проверки в 43 банках, ПриватБанк планируют проверить в третьем квартале следующего года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк Украины в 2021 году запланировал проведение инспекционных проверок в 43 банках, доля которых составляет 87% активов банковской системы (данные по активам банков на 1 октября 2020 года)", - говорится в сообщении.
Указано, что план проведения инспекционных проверок банков на 2021 года был составлен на основании риск-ориентированного подхода. Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2021 году плановые инспекционные проверки, вошли 43 банка:
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- в I квартале проверки пройдут в 7 банках: ПАО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ", АО "ЕПБ", АО "БАНК 3/4", АО "ПУМБ", АО "АП Банк", АО "АСВИО БАНК", АО "ОКСИ БАНК";
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- во II квартале проверки пройдут в 12 банках: АО "Укрэксимбанк", АО "Райффайзен Банк Аваль", АО "АЛЬФА-БАНК", АБ "Пивденный", АО "ТАСкомбанк", АО "Ощадбанк", АО "Банк инвестиций и сбережений" , АО "МИБ", АО "БАНК СИЧ", АО "Пиреус банк МКБ", АО "Полтава-банк", АО "АЛЬТБАНК";
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- в III квартале проверки пройдут в 14 банках: АО "ПРИВАТБАНК", АО "ОТП Банк", АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", ПАО "БАНК ВОСТОК", ОАО "МТБ Банк", АО "А-Банк", АКБ "Индустриалбанк" , АБ "Клиринговый дом", АО "АКБ "КОНКОРД", АО "КРИСТАЛБАНК", АО "КОМИНВЕСТБАНК", АО "АЛЬПАРИ БАНК", АО "Юнекс Банк", ЗАО "Банк Фамильный";
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- в IV квартале проверки пройдут в 10 банках: АО "УкрСиббанк", АО "МЕГАБАНК", АО "БАНК АЛЬЯНС", АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК", АО "КИБ", АО "МОТОР-БАНК", АО "АЙБОКС БАНК", ПАО "КБ "Аккордбанк", АБ "Укргазбанк", АО" Укрстройинвестбанк".
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Также в 2021 году НБУ запланировал проведение инспекционных проверок в 32 небанковских финансовых учреждениях. Так, проверки будут проведены в 15 страховых компаниях, 11 кредитных союзах, 5 финансовых компаниях и 1 лизингодателя.
"В общем, проверками удастся охватить учреждения, на которые приходится 23% активов страхового рынка, 33% сегмента кредитных союзов и около 20% финансовых компаний и лизингодателей", - отметили в регуляторе.
Напомним, на 2020 год НБУ планировал проверки в 45 банках.