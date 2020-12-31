НБУ планує у 2021 році перевірки у 43 банках
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національний банк України запланував 2021 року провести інспекційні перевірки у 43 банках, ПриватБанк планують перевірити у третьому кварталі наступного року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Національний банк України в 2021 році запланував проведення інспекційних перевірок у 43 банках, частка яких становить 87% активів банківської системи (дані щодо активів банків на 1 жовтня 2020 року)", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що план проведення інспекційних перевірок банків на 2021 рік було складено на підставі ризик-орієнтованого підходу. Ризик-орієнтований підхід враховує приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру та складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
До переліку фінансових установ, у яких пройдуть у 2021 році планові інспекційні перевірки, увійшли 43 банки:
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- у I кварталі перевірки відбудуться в 7 банках: ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", АТ "ЄПБ", АТ "БАНК 3/4", АТ "ПУМБ", АТ "АП БАНК", АТ "АСВІО БАНК", АТ "ОКСІ БАНК";
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- у II кварталі перевірки відбудуться в 12 банках: АТ "Укрексімбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "АЛЬФА-БАНК", АБ "Південний", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "Ощадбанк", АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", АТ "МІБ", АТ "БАНК СІЧ", АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", АТ "Полтава-банк", АТ "АЛЬТБАНК";
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- у III кварталі перевірки відбудуться в 14 банках: АТ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОТП БАНК", АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "МТБ БАНК", АТ "А-БАНК", АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ", АТ "АКБ "КОНКОРД", АТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "КОМІНВЕСТБАНК", АТ "АЛЬПАРІ БАНК", АТ "ЮНЕКС БАНК", ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ";
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- у IV кварталі перевірки відбудуться в 10 банках : АТ "УКРСИББАНК", АТ "МЕГАБАНК", АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", АТ "КІБ", АТ "МОТОР-БАНК", АТ "АЙБОКС БАНК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК".
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Також у 2021 році НБУ запланував проведення інспекційних перевірок у 32 небанківських фінансових установах. Так, перевірки буде проведено в 15 страхових компаніях, 11 кредитних спілках, 5 фінансових компаніях та 1 лізингодавця.
"Загалом, інспекційними перевірками вдасться охопити установи, на які припадає 23% активів страхового ринку, 33% сегменту кредитних спілок та близько 20% фінансових компаній і лізингодавців", - зазначили у регуляторі.
Нагадаємо, на 2020 рік НБУ планував перевірки у 45 банках.