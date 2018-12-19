НБУ планирует нарастить международные резервы до 20 млрд долл. благодаря кредитам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Национальный банк Украины надеется на увеличение международных резервов до около 20 млрд долл. США на конец 2018 года благодаря новой программе МВФ на 3,9 млрд долл., гарантии от Всемирного банка на 750 млн долл. и макрофинансовой помощи ЕС в 1 млрд евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление НБУ.
"За счет новой программы SBA в размере 2,8 млрд СДР (около 3,9 млрд долл. США), привлечения на международных рынках капитала благодаря гарантии на 750 млн долл. США, которую вчера одобрил Совет исполнительных директоров Всемирного банка, а также финансированию от Европейской комиссии в размере 1 млрд евро Украина сможет увеличить международные резервы до около 20 млрд долл. США на конец 2018 года, что превышает последний прогноз Национального банка, и поддержать их на должном уровне в 2019 году", - отметили в НБУ.
Комментируя одобрение Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества с Украиной на условиях Stand-By председатель НБУ Яков Смолий отметил: "Поддержка Украины МВФ является крайне важным сигналом как для украинского, так и для международных инвесторов - особенно в условиях развертывания нового политического цикла - что реформы в Украине продолжаются. В частности - в финансовом секторе".
Напомним, 18 декабря Совет директоров МВФ согласовал новую кредитную программу Stand-By для Украины на 14 месяцев. Первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов ожидается в ближайшее время. Общий объем финансирования в рамках новой кредитной программы составит 3,9 миллиарда долларов.