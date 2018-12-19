НБУ планирует нарастить международные резервы до 20 млрд долл. благодаря кредитам

"За счет новой программы SBA в размере 2,8 млрд СДР (около 3,9 млрд долл. США), привлечения на международных рынках капитала благодаря гарантии на 750 млн долл. США, которую вчера одобрил Совет исполнительных директоров Всемирного банка, а также финансированию от Европейской комиссии в размере 1 млрд евро Украина сможет увеличить международные резервы до около 20 млрд долл. США на конец 2018 года, что превышает последний прогноз Национального банка, и поддержать их на должном уровне в 2019 году", - отметили в НБУ.

Комментируя одобрение Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества с Украиной на условиях Stand-By председатель НБУ Яков Смолий отметил: "Поддержка Украины МВФ является крайне важным сигналом как для украинского, так и для международных инвесторов - особенно в условиях развертывания нового политического цикла - что реформы в Украине продолжаются. В частности - в финансовом секторе".

Напомним, 18 декабря Совет директоров МВФ согласовал новую кредитную программу Stand-By для Украины на 14 месяцев. Первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов ожидается в ближайшее время. Общий объем финансирования в рамках новой кредитной программы составит 3,9 миллиарда долларов.