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НБУ планує наростити міжнародні резерви до 20 млрд дол. завдяки кредитам

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Національний банк України сподівається на збільшення міжнародних резервів до близько 20 млрд дол. США на кінець 2018 року завдяки новій програмі МВФ на 3,9 млрд дол., гарантії від Світового банку на 750 млн дол. та макрофінансової допомоги ЄС у 1 млрд євро. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву НБУ.

НБУ планує наростити міжнародні резерви до 20 млрд дол. завдяки кредитам

"За рахунок нової програми SBA обсягом 2,8 млрд СПЗ (близько 3,9 млрд дол. США), залучення на міжнародних ринках капіталу завдяки гарантії на 750 млн дол. США, яку вчора схвалила Рада виконавчих директорів Світового банку, а також фінансуванню від Європейської комісії обсягом 1 млрд євро Україна зможе збільшити міжнародні резерви до близько 20 млрд дол. США на кінець 2018 року, що перевищує останній прогноз Національного банку, і підтримати їх на належному рівні у 2019 році", - зазначили у НБУ.

Коментуючи схвалення Радою директорів МВФ нової програми співпраці з Україною на умовах Stand-By голова НБУ Яків Смолій зазначив: "Підтримка України МВФ є вкрай важливим сигналом як для українців, так і для міжнародних інвесторів - особливо в умовах розгортання нового політичного циклу - що реформи в Україні тривають. Зокрема - у фінансовому секторі".

Нагадаємо, 18 грудня Рада директорів МВФ узгодила нову кредитну програму Stand-By для України на 14 місяців. Перший транш обсягом 1,4 мільярда доларів очікується найближчим часом. Загальний обсяг фінансування у межах нової кредитної програми становитиме 3,9 мільярда доларів.

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