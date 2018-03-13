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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35205 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51038 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54586 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101283 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91806 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103582 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110597 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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10 марта, 00:20 • 116972 просмотра

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9 марта, 17:47 • 122459 просмотра

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9 марта, 09:44 • 133858 просмотра

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НБУ планирует купить на аукционе около 100 млн долларов

НБУ планирует купить на аукционе около 100 млн долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня Национальный банк проведет очередной аукцион по покупке валюты в объеме до 100 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передает УНН.

 

“Сегодня, 13 марта 2018 года, объявлено о проведении валютного аукциона по покупке Национальным банком Украины иностранной валюты за гривну. Объем аукциона — до 100 млн. долларов США”, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 13 марта официальный курс гривны установлен на уровне 25,92 грн/долл. При этом, по состоянию на 12 марта доллар в обменниках стоил 26,3 грн/доллар, а евро подешевел до 32,6 грн/евро.

Напомним, вчера, 12 марта Национальный банк купил на аукционе 59,3 млн долларов.

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