НБУ планирует купить на аукционе около 100 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня Национальный банк проведет очередной аукцион по покупке валюты в объеме до 100 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передает УНН.
“Сегодня, 13 марта 2018 года, объявлено о проведении валютного аукциона по покупке Национальным банком Украины иностранной валюты за гривну. Объем аукциона — до 100 млн. долларов США”, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на 13 марта официальный курс гривны установлен на уровне 25,92 грн/долл. При этом, по состоянию на 12 марта доллар в обменниках стоил 26,3 грн/доллар, а евро подешевел до 32,6 грн/евро.
Напомним, вчера, 12 марта Национальный банк купил на аукционе 59,3 млн долларов.