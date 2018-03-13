НБУ планує купити на аукціоні близько 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні Національний банк проведе черговий аукціон з купівлі валюти обсягом до 100 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку, передає УНН.
“Сьогодні, 13 березня 2018 року, оголошено про проведення валютного аукціону з купівлі Національним банком України іноземної валюти за гривню. Обсяг аукціону — до 100 млн. доларів США”, — сказано у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що на 13 березня офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,92 грн/дол. При цьому, станом на 12 березня долар в обмінниках коштував 26,3 грн/долар, а євро подешевшав до 32,6 грн/євро.
Нагадаємо, учора, 12 березня Національний банк купив на аукціоні 59,3 млн доларів.