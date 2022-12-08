НБУ повысил требования к резервам банков: хочет стимулировать покупку гособлигаций

Ранее нормативы составляли 0% для гривневых средств и 10% – для валютных.

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«Учитывая ожидаемую ценовую динамику, все еще высокие инфляционные ожидания и смещенный вверх баланс рисков Правление Национального банка решило оставить учетную ставку на уровне 25% и повысить требования к обязательным резервам банков для усиления монетарной трансмиссии. (…) Профицит ликвидности в банковской системе в конце года достиг рекордных значений, что замедляет монетарную трансмиссию от июньского повышения ключевой ставки», - сообщили в НБУ.

Регулятор добавил, что темпы роста банковских ставок по гривневым вкладам не соответствовали ожиданиям ввиду сохранения значительной разницы между стоимостью банковских обязательств и доходностью активов. Это уменьшает привлекательность инструментов для гривневых сбережений населения, усиливает чувствительность финансовой системы к ситуативным факторам.

«Это создает риски для макрофинансовой стабильности, следовательно, такая ситуация требует дополнительных шагов НБУ по стерилизации избыточной гривневой массы. Учитывая это, НБУ повышает нормативы обязательного резервирования по текущим счетам в гривне и иностранной валюте на 5 п. п.», – сообщили в НБУ.

Ожидается, что такая мера позволит банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ. Список соответствующих ценных бумаг, которые будут включаться в покрытие обязательных резервов, будет определяться отдельным решением Национального банка на основе предложений Министерства финансов.

«Учитывая действующий порядок, банки начнут формировать обязательные резервы в новом объеме с учетом возможности их частичного покрытия ОВГЗ с 11 января 2023 года. Такой механизм будет стимулировать банки к расширению портфеля внутренних государственных облигаций, что уменьшит риск возврата к эмиссионному финансированию дефицита бюджета в следующем году", - пояснили в банке.

Решение может быть впоследствии пересмотрено.