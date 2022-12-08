НБУ підвищив вимоги до резервів банків: хоче стимулювати купівлю держоблігацій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Правління Національного банку підвищило банківські нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками в гривні та в іноземній валюті на 5 відсоткових пунктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену регулятором.
Раніше нормативи становили 0% для гривневих коштів і 10% – для валютних.
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«З огляду на очікувану цінову динаміку, усе ще високі інфляційні очікування та зміщений вгору баланс ризиків Правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку на рівні 25% і підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків для посилення монетарної трансмісії. (…) Профіцит ліквідності в банківській системі наприкінці року сягнув рекордних значень, що сповільнює монетарну трансмісію від червневого підвищення ключової ставки», - повідомили в НБУ.
Регулятор додав, що темпи зростання банківських ставок за гривневими вкладами не відповідали очікуванням з огляду на збереження значної різниці між вартістю банківських зобов’язань та дохідністю активів. Це зменшує привабливість інструментів для гривневих заощаджень населення посилює чутливість фінансової системи до ситуативних чинників.
«Це створює ризики для макрофінансової стабільності, а отже, така ситуація вимагає додаткових кроків НБУ зі стерилізації надлишкової гривневої маси. Ураховуючи це, НБУ підвищує нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками в гривні та в іноземній валюті на 5 в. п.», - повідомили в НБУ.
Очікується, що такий захід дасть змогу банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. Перелік відповідних цінних паперів, що включатимуться у покриття обов'язкових резервів, визначатиметься окремим рішенням Національного банку на основі пропозицій Міністерства фінансів.
«З огляду на діючий порядок банки почнуть формувати обов'язкові резерви в новому обсязі з урахуванням можливості їх часткового покриття ОВДП з 11 січня 2023 року. Такий механізм стимулюватиме банки до розширення портфеля внутрішніх державних облігацій, що зменшить ризик повернення до емісійного фінансування дефіциту бюджету в наступному році», - пояснили у банку.
Рішення може бути згодом переглянуте.