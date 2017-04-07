НБУ подозревается в выводе средств через австрийские банки - А.Ситник

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53459 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105427 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162354 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119313 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118261 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113502 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104920 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107244 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103724 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ подозревается в выводе средств через австрийские банки - А.Ситник

НБУ подозревается в выводе средств через австрийские банки - А.Ситник

Киев  •  УНН

 • 11185 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро расследует вывода Национальным банком средств из Украины через австрийские банки. Об этом в интервью одному из украинских СМИ сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективы НАБУ расследуют дело, которое касается руководства Национального банка Украины. К его расследованию привлекли и работников управления защиты экономики Нацполиции, работаем вместе ... Если говорим о так называемом реформирования банковского сектора, в результате которого прекратили свое существование 80 с лишним банков, то к этому процессу возникает много вопросов со стороны Национальной полиции. Это не совсем наш профиль. Если же речь идет о средствах, которые НБУ выделял для рефинансирования и значительная часть которых выходила за пределы Украины, в частности, через австрийские банки, - это наша компетенция. Мы эти факты расследуем ", - отметил А.Ситник.

По словам председателя НАБУ, сейчас идет процесс изъятия документов. Подозрения относительно НБУ возникли, в частности, после публикаций в СМИ.

"Также увидели подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования определенных банков. В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную фирму оказался ... водитель "рефинансированного" банка. По такой схеме из Украины за границу было выведено 500 млн долларов. А намного сложнее, запутаннее схемы ", - добавил он.

Как сообщал УНН, 29 февраля в Национальном банке Украины детективы НАБУ проводили обыски .

Напомним, расследование проводится в том числе через кредиты рефинансирования "Платинум банка".

Ранее сообщалось, что "Платинум банк" пытались докапитализировать за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". Именно с этой целью НБУ вроде признал банк "Михайловский" неплатежеспособным. Не последнюю роль сыграла в этом заместитель председателя НБУ К.Рожкова, ранее председатель правления "Платинум банка".

"И.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова в день банкира делает своему патрону, бизнесмену Борису Кауфману королевский подарок. С помощью четырех (трех внеплановых, и одной плановой) проверок - она "отжимает" для него банк "Михайловский" у владельца сети "Эльдорадо "Виктора Полищука", - написал в Facebook О.Дубинський.

При этом он связывает преследование экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко именно с попыткой завладеть кредитным портфелем банка "Михайловский". По его словам, задержание И.Дорошенко иллюстрирует "пищевую цепочку" в этом деле.

"В "Платинум Банке" постоянно "рвались" нормативы из-за недостаточности капитала и плохую ликвидность. В свою очередь активы "Михайловского", представляющие собой потребительские кредиты, выданные через сеть "Эльдорадо", могли эту проблему быстро решить", - пояснил он.

Напомним, как ранее сообщал УНН, банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным после того как он выполнил условия, поставленные перед ним самым НБУ.

По его словам, экс-председателя правления банка "Михайловский" И.Дорошенко, признание банка неплатежеспособным было полной неожиданностью для него.

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