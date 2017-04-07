НБУ підозрюється у виведенні коштів через австрійські банки – А.Ситник

“Детективи НАБУ розслідують справу, яка стосується керівництва Національного банку України. До її розслідування долучили і працівників управління захисту економіки Нацполіції, працюємо разом... Якщо говоримо про так зване реформування банківського сектору, внаслідок якого припинили своє існування 80 з гаком банків, то до цього процесу виникає багато запитань з боку Національної поліції. Це не зовсім наш профіль. Якщо ж йдеться про кошти, які НБУ виділяв для рефінансування і значна частина яких виходила за межі України, зокрема, через австрійські банки, — то це наша компетенція. Ми ці факти розслідуємо”, — зазначив А.Ситник.

За словами голови НАБУ, наразі йде процес вилучення документів. Підозри щодо НБУ виникли, зокрема, після публікацій в ЗМІ.

“Також побачили підозріло великі перерахування коштів за кордон, виділених для рефінансування певних банків. В одному з епізодів отримувачем цих коштів через офшорну фірму виявився... водій "рефінансованого“ банку. За такою схемою з України за кордон було виведено 500 млн доларів. А є набагато складніші, заплутаніші схеми”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 29 березня у Національному банку України детективи НАБУ проводили обшуки.

Нагадаємо, розслідування проводиться в тому числі через кредити рефінансування "Платинум банку".

Раніше повідомлялося, що "Платинум банк" намагалися докапіталізувати за рахунок кредитного портфеля банку "Михайлівський". Саме з цією метою НБУ начебто визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним. Не останню роль зіграла в цьому заступник голови НБУ К.Рожкова, раніше голова правління "Платинум банку".

"В.о. члена правління Нацбанку Катерина Рожкова в день банкіра робить своєму патрону, бізнесменові Борису Кауфману королівський подарунок. За допомогою чотирьох (трьох позапланових, і однією планової) перевірок - вона "віджимає" для нього банк "Михайлівський" у власника мережі "Ельдорадо "Віктора Поліщука", - написав у Facebook О.Дубінській.

При цьому він пов'язує переслідування екс-голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко саме зі спробою заволодіти кредитним портфелем банку "Михайлівський". За його словами, затримання І.Дорошенко ілюструє "харчовий ланцюжок" в цьому ділі.

"В "Платинум Банку" постійно рвалися "нормативи через недостатність капіталу і погану ліквідність. У свою чергу активи "Михайлівського", що представляють собою споживчі кредити, видані через мережу "Ельдорадо", могли цю проблему швидко вирішити", - пояснив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв УНН, банк "Михайлівський" був визнаний неплатоспроможним після того як він виконав умови, поставлені перед ним самим НБУ.

За його словами, екс-голови правління банку "Михайлівський" І.Дорошенко, визнання банку неплатоспроможним було повною несподіванкою для нього.