НБУ прогнозирует, что инфляция ускорится, о чем свидетельствуют и предварительные оценки инфляции в июле, но уже в следующем году начнет снижаться. Об этом сообщил глава Национального банка во время брифинга в четверг, пишет УНН.

Детали

«После длительного периода снижения инфляция в мае возобновила рост, а в июне ускорилась до 4,8% в годовом измерении. (...) Более низкая, чем ожидалось, динамика цен на продукты питания компенсировала более существенное повышение тарифов на электроэнергию для домохозяйств», - сказал Пышный.

По его словам, базовая инфляция (5% г/г в июне) соответствовала прогнозу НБУ, а фундаментальное ценовое давление усиливалось из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию. Также была учтена динамика отдельных компонентов базового индекса потребительских цен - это сказалось на ослаблении обменного курса гривны.

В дальнейшем инфляция ускорится, но уже в следующем году начнет снижаться. Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за дальнейшего увеличения расходов бизнеса, повышения акцизов, а также исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и негативное влияние летней засухи на нынешнюю урожайность. Предварительные оценки инфляции в июле подтверждают ее дальнейшее ускорение - указал Пышный.

Он отмечает, что инфляция будет оставаться умеренной - 8,5% на конец года, из-за мер НБУ по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка.

«Сдерживающее влияние на цены будет иметь и дальнейшее действие моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов на газ, отопление и горячую воду. Взвешенная процентная и валютно-курсовая политика НБУ, а также ослабление внешнего инфляционного давления позволят замедлить инфляцию уже в 2025 году - до 6,6%. В 2026 году инфляция вернется к цели НБУ в 5% на фоне постепенной нормализации функционирования экономики и дальнейшего улучшения ситуации в энергетике», - заявил глава НБУ.

Напомним,

Национальный банк Украины решил оставить учетную ставку на уровне 13% с 25 июля 2024 года. Это решение направлено на обеспечение устойчивости валютного рынка и приближение инфляции к цели 5%.