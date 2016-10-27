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15 марта, 19:03 • 116304 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170062 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140108 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132392 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113993 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106157 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101945 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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НБУ ожидает визита миссии МВФ в ноябре

НБУ ожидает визита миссии МВФ в ноябре

Киев • УНН

 • 7874 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину в начале ноября. Об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, в прогнозах НБУ отражены ожидания получить еще один транш кредита МВФ до конца года.

Ранее прибытие в Украину миссии МВФ в рамках программы расширенного финансирования ожидалось 26 октября.

По результатам предварительного пересмотра в МВФ 3 октября сообщили, что в случае успешной реализации программы расширенного финансирования между Украиной и МВФ, для чего необходимо выполнить ряд условий, Киев может получить от Фонда 1,3 миллиарда долларов в 2016 году и почти 5,4 миллиарда долларов в 2017 году. Выделение средств планируется ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности.

Наибольший транш - почти 2 миллиарда долларов - планируется в первом квартале 2017 года. После этого размер двух следующих будет сокращен до 1,33 миллиарда долларов, а остальных пяти - до 735 млн долларов.

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