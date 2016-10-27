НБУ ожидает визита миссии МВФ в ноябре

По ее словам, в прогнозах НБУ отражены ожидания получить еще один транш кредита МВФ до конца года.

Ранее прибытие в Украину миссии МВФ в рамках программы расширенного финансирования ожидалось 26 октября.

По результатам предварительного пересмотра в МВФ 3 октября сообщили, что в случае успешной реализации программы расширенного финансирования между Украиной и МВФ, для чего необходимо выполнить ряд условий, Киев может получить от Фонда 1,3 миллиарда долларов в 2016 году и почти 5,4 миллиарда долларов в 2017 году. Выделение средств планируется ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности.

Наибольший транш - почти 2 миллиарда долларов - планируется в первом квартале 2017 года. После этого размер двух следующих будет сокращен до 1,33 миллиарда долларов, а остальных пяти - до 735 млн долларов.