НБУ очікує візиту місії МВФ у листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну на початку листопада. Про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За її словами, у прогнозах НБУ відображене очікування отримати ще один транш кредиту МВФ до кінця року.
Раніше прибуття в Україну місії МВФ у рамках програми розширеного фінансування очікувалося 26 жовтня.
За результатами попереднього перегляду в МВФ 3 жовтня повідомили, що у випадку успішної реалізації програми розширеного фінансування між Україною та МВФ, для чого необхідно виконати низку умов, Київ може отримати від Фонду 1,3 мільярда доларів у 2016 році і майже 5,4 мільярда доларів у 2017 році. Виділення коштів планується щоквартально за підсумками виконання критеріїв ефективності.
Найбільший транш – майже 2 мільярди доларів – планується в першому кварталі 2017 року. Після цього розмір двох наступних буде скорочений до 1,33 мільярда доларів, а решти п’яти – до 735 мільйонів доларів.