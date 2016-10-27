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НБУ очікує візиту місії МВФ у листопаді

НБУ очікує візиту місії МВФ у листопаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну на початку листопада. Про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

За її словами, у прогнозах НБУ відображене очікування отримати ще один транш кредиту МВФ до кінця року.

Раніше прибуття в Україну місії МВФ у рамках програми розширеного фінансування очікувалося 26 жовтня.

За результатами попереднього перегляду в МВФ 3 жовтня повідомили, що у випадку успішної реалізації програми розширеного фінансування між Україною та МВФ, для чого необхідно виконати низку умов, Київ може отримати від Фонду 1,3 мільярда доларів у 2016 році і майже 5,4 мільярда доларів у 2017 році. Виділення коштів планується щоквартально за підсумками виконання критеріїв ефективності.

Найбільший транш – майже 2 мільярди доларів – планується в першому кварталі 2017 року. Після цього розмір двох наступних буде скорочений до 1,33 мільярда доларів, а решти п’яти – до 735 мільйонів доларів.

Українські Національні Новини

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