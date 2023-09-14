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НБУ ограничил банкам возможности вкладываться в трехмесячные депозитные сертификаты

НБУ ограничил банкам возможности вкладываться в трехмесячные депозитные сертификаты

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Правление Национального банка Украины приняло решение снизить с 70% до 35% долю срочных депозитов физических лиц, которые банки могут вкладывать в трехмесячные депозитные сертификаты, которые равны учетной ставке, то есть 20% годовых. Это усилит стимулы для банков в дальнейшем конкурировать за вкладчиков, заявил на пресс-брифинге глава Нацбанка Андрей Пышный, передает УНН.

Детали

Глава НБУ проинформировал, что согласно решению правления, с 15 сентября 2023 года учетная ставка снизится, в соответствии с траекторией июльского прогноза на 2 процентных пункта до 20%. Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и в дальнейшем будет равна учетной ставке. В то же время ставка по депозитным сертификатам "overnight" снижена на 2 процентных пункта до 16%, а по кредитам рефинансирования - на два процентных пункта до 22%.

"Контролируемое смягчение процентной политики придаст импульс экономическому восстановлению, не создавая угроз макрофинансовой устойчивости при реализации Стратегии смягчения валютных ограничений", - отметил Пышный.

Кроме этого, он сообщил, что Нацбанк скорректирует параметры операционного дизайна монетарной политики.

Цитата

"Национальный банк снизит до 35% долю остатков срочных депозитов физических лиц, которые учитываются при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты. Это усилит стимулы для банков в дальнейшем конкурировать за вкладчиков и наращивать портфели срочных депозитов. Соответствующие изменения будут действовать с 18 сентября", - заявил глава НБУ.

Он добавил: "В дальнейшем предполагается продолжение цикла снижения учетной ставки. Его реализация будет согласовываться с необходимостью поддержания привлекательности гривневых активов как предпосылки для устойчивости валютного рынка и устойчивого снижения инфляции".

Напомним

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 22% до 20% с 15 сентября.

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