НБУ обмежив банкам можливості вкладатися у тримісячні депозитні сертифікати
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Правління Національного банку України ухвалило рішення знизити з 70% до 35% частку строкових депозитів фізичних осіб, які банки можуть вкладати у тримісячні депозитні сертифікати, які дорівнюють обліковій ставці, тобто 20% річних. Це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників, заявив на пресбрифінгу голова Нацбанку Андрій Пишний, передає УНН.
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Голова НБУ поінформував, що згідно з рішенням правління, з 15 вересня 2023 року облікова ставка знизиться, відповідно до траєкторії липневого прогнозу на 2 відсоткових пункти до 20%. Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. Водночас ставка за депозитними сертифікатами "overnight" знижена на 2 відсоткових пункти до 16%, а за кредитами рефінансування - на два відсоткових пункти до 22%.
"Контрольоване пом’якшення процентної політики додасть імпульсу економічному відновленню, не створюючи загроз макрофінансовій стійкості під час реалізації Стратегії пом'якшення валютних обмежень", - зазначив Пишний.
Крім цього, він повідомив, що Нацбанк скоригує параметри операційного дизайну монетарної політики.
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"Національний банк знизить до 35% частку залишків строкових депозитів фізичних осіб, які враховуються під час розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати. Це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників і нарощувати портфелі строкових депозитів. Відповідні зміни діятимуть з 18 вересня", - заявив голова НБУ.
Він додав: "Надалі передбачається продовження циклу зниження облікової ставки. Його реалізація узгоджуватиметься з необхідністю підтримання привабливості гривневих активів як передумови для стійкості валютного ринку та сталого зниження інфляції".
Нагадаємо
Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку з 22% до 20% з 15 вересня.