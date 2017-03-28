НБУ не получал официальных сообщений по покупке "Сбербанка"

"Сейчас Национальный банк Украины не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов по покупке ПАО "Сбербанк" или соответствующих документов для получения существенного участия", - отметили в пресс-службе.

При этом в Нацбанке отметили, что согласования приобретения существенного участия в капитале банков, полученное от любых инвесторов, принимается в рамках единых для всех действующих норм законодательства.

"Национальный банк поддерживает цивилизованный выход из украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе путем их продажи", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, "Сбербанк" объявил о продаже всех акций на территории Украины .