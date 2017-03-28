НБУ не получал официальных сообщений по покупке "Сбербанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Национальный банк Украины не получал официальных сообщений от потенциальных инвесторов о готовности покупки ПАО "Сбербанк". Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
"Сейчас Национальный банк Украины не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов по покупке ПАО "Сбербанк" или соответствующих документов для получения существенного участия", - отметили в пресс-службе.
При этом в Нацбанке отметили, что согласования приобретения существенного участия в капитале банков, полученное от любых инвесторов, принимается в рамках единых для всех действующих норм законодательства.
"Национальный банк поддерживает цивилизованный выход из украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе путем их продажи", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, "Сбербанк" объявил о продаже всех акций на территории Украины .